Bernardo Vital recordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a seleção de sub-21 defrontou recentemente a Geórgia e considera «ser possível tirar algumas ideias» relativamente ao primeiro adversário no Europeu que arranca a 21 de junho.

«Acho que já podemos tirar algumas ideias, até para analisar o adversário», abordou o central do Estoril, confrontado com o facto de em setembro a equipa sub-21 ter realizado um jogo de preparação frente à Geórgia, um dos anfitriões do Europeu, e de ter vencido por 4-1.

Apesar de tudo, o central alerta para as diferenças entre os dois jogos. «Vão ser dois jogos completamente diferentes, até porque um trata-se de um amigável e outro para uma fase final, mas, lá está, nesse jogo pudemos perceber vários dos pontos fortes e menos fortes do adversário», constatou.

O internacional sub-21 mostrou-se particularmente alerta relativamente ao confronto inicial da competição perante uma das seleções anfitriãs da competição. «Relativamente ao fator casa, acho que sim, que uma equipa que joga em casa terá sempre mais apoio, mas isso não é algo que entre nas contas do jogo ou no resultado. Temo-nos preparado da melhor forma», assegurou.

Bernardo Vital mostrou-se ainda ciente sobre a aposta concreta por parte da Geórgia neste Europeu, no qual irá recorrer a jogadores da sua seleção principal, mas garante que Portugal estará preparado para os vários cenários possíveis. «Sim, já sabemos que há alguns jogadores que vão baixar da equipa principal e que também podem não estar disponíveis para o jogo contra nós, porque vão ter, primeiro, compromissos pela seleção principal», destacou.

Bernardo Vital faz parte do lote de eleitos para representar Portugal no Europeu sub-21 após uma temporada muito consistente com a camisola do Estoril em que acumulou 30 jogos oficiais nas várias competições, o que serve como compensação pela ainda curta experiência ao serviço das seleções nacionais, pelas quais contabiliza apenas três internacionalizações, todas elas já no escalão sub-21.

Depois de assegurar a manutenção na Liga ao serviço dos canarinhos, o defesa central trabalha com afinco no estágio que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras, e prepara-se para participar no Europeu, cuja 24.ª edição se realiza na Geórgia e Roménia, entre 21 de junho e 08 de julho.

«O ambiente está muito bom, temos tido uma boa preparação. Estamos confiantes de que vamos fazer um bom trabalho e estamos ainda a preparar-nos para nos apresentarmos em grande na fase final», destacou ainda.

A sessão de trabalho desta manhã contou com 23 dos 24 convocados, com a presença de Francisco Conceição, que trabalhou de forma condicionada no relvado na sequência do tratamento a uma pequena lesão que contraiu ainda ao serviço do Ajax.

O único ausente, após a dispensa de David Costa, que falhará o Europeu por lesão, foi Fábio Vieira, autorizado a juntar-se ao estágio na próxima quarta-feira.

A 24.ª edição do Campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, de 21 de junho a 8 de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

A equipa de Rui Jorge cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), defrontando os anfitriões, que se estreiam na prova (21 de junho), os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, (24) e a Bélgica (27).

Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições do grupo para aceder à fase seguinte do Europeu, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.