A Inglaterra, por seu lado, foi surpreendida, no primeiro jogo, pela Suíça (1-0), mas Rui Jorge não espera um jogo mais aberto por isso. «Não creio que a Inglaterra jogue mais aberta do que a Croácia. Equivalem-se a esse nível. Vai ser um jogo interessante. Vamos ver quando tivermos bola, e as duas equipas gostam muito de a ter, o que vamos fazer com ela. Poderá ser um dos pontos-chave do jogo», comentou.

Antes de pensar atacar, Rui Jorge quer, acima de tudo, uma defesa consistente. «O primeiro jogo não deixou de ser difícil para nós. Se fizermos as coisas como devemos fazer, o jogo pode, aparentemente, tornar-se mais fácil. Temos de ser concentrados defensivamente. A Inglaterra tem jogadores que desequilibram, ágeis. Se o fizemos corretamente, temos hipótese de conseguir um bom resultado», referiu.

O selecionador admitiu ainda promover alterações na equipa, não só pela recuperação física dos jogadores que foram titulares frente à Croácia, mas também porque o adversário tem características diferentes. «Mudar é uma possibilidade ainda em aberto. Quando se tem pouco tempo de recuperação, é importante esperar até ao último momento para ver como os jogadores estão a recuperar. Não é líquido que a equipa seja a mesma. É um adversário com características ligeiramente diferentes», explicou.

Mudanças que podem acontecer no ataque, depois das boas entradas de Fábio Vieira e de Dany Mota frente à Croácia. «Podem existir alterações, não só desses dois em concreto, apesar de poder ser. De facto entraram bem no jogo, mas eu também tentei dizer isso aos jogadores que saíram. O Tiago (Tomás) esteve muito bem, o Florentino também. Gostei de todos eles. Agora vamos tentar perceber como vão recuperar, ainda temos o treino hoje, amanhã de manhã continuaremos a avaliar como se sentem e tomaremos as nossas decisões. Não pensaria só no Fábio ou no Danny ou no Bragança ou no Gonçalo Ramos. Penso nos 23 jogadores e todos eles podem ser opção», referiu ainda.