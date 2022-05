Pedro Neto foi dispensado da seleção de sub-21 devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Na nota divulgada no seu site oficial, o órgão federativo não adiantou mais detalhes acerca do problema físico que impede o jogador do Wolverhampton de participar nos jogos de qualificação para o Europeu da categoria contra Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia.



De resto, Rui Jorge vai orientar a primeira sessão de trabalho esta tarde com 14 futebolistas, visto que Fábio Carvalho, Eduardo Quaresma, Tiago Dantas, Francisco Conceição, João Mário, Fábio Vieira, Nuno Tavares, Tiago Djaló, Fábio Silva e David Costa «foram devidamente autorizados a integrarem o estágio posteriormente».



Portugal vai enfrentar a Bielorrússia no dia 4 de junho, na Arménia, joga no Liechtenstein três dias depois e acaba o apuramento contra a Grécia, em Barcelos, no dia 11.