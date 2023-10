Tomás Araújo está convencido que a Seleção de Sub-21 vai vencer a Grécia, esta terça-feira, em Guimarães, e somar a quarta vitória consecutiva na fase de apuramento para o Euro2025, apesar de reconhecer que o adversário é superior aos que Portugal já defrontou

Nos três primeiros jogos, Portugal estreou-se com uma vitória sobre Andorra e depois somou duas goleadas à Bielorrússia, primeiro fora (5-0), depois em casa (6-1), somando um máximo de 9 pontos no Grupo G.

A Grécia, por seu lado, empatou o último jogo com a Croácia (2-2) e é segunda no grupo, com 5 pontos.

O central do Benfica, totalista nesta fase de qualificação e já chamado por Roger Schmidt à equipa principal, espera encontrar uma «Grécia de um nível claramente acima» de Andorra e Bielorrússia.

«Gosta de ter mais bola, tem jogadores rápidos na frente e vai procurar muito as costas da nossa defesa e, para contrariar isso, temos de estar muito ativos, sermos inteligentes na abordagem ao jogo, confiantes quando tivermos bola e no nosso processo. Se assim for, estamos confiantes de que vamos conseguir a vitória», destacou o defesa e conferência de imprensa.

Diante da Grécia, «se calhar», a equipa terá que «dar um pouco mais», mas o jogador de 21 anos também notou que as duas vitórias anteriores trouxeram «muita confiança» ao grupo liderado por Rui Jorge.

«Sabemos que jogámos bem, apesar de terem sido jogos relativamente mais fáceis. Confiámos no nosso processo e [essas vitórias] trazem muita confiança para o que aí vem», disse ainda, destacando também a «união muito forte» existente no grupo.