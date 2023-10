O médio João Marques sublinhou, este sábado, que a seleção nacional de sub-21 de Portugal tem a responsabilidade acrescida de tentar ganhar os jogos pela qualidade que tem.

Portugal voltou a golear a Bielorrússia, desta vez por 6-1, na sexta-feira, em Barcelos, depois da vitória por 5-0, há cerca de um mês, em jogo realizado na Arménia. Segue-se, na terça-feira, a Grécia.

«Foi uma boa vitória, tentámos desde o início, como fizemos na Arménia [ndr: terreno neutro onde se realizou o jogo com a Bielorrússia], tentar acelerar o jogo. Sofremos um golo [na altura do empate a 1-1], fomos um pouco infelizes aí, mas faz parte do jogo, demos uma boa», disse João Marques, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os gregos.

O médio do Estoril, titular diante dos bielorrussos, tendo saído a meio da segunda parte, elogiou a qualidade existente na seleção sub-21. «Tentamos dar o nosso máximo, fazer o nosso melhor e chegar à vitória com o grupo fantástico que temos. Não digo que temos obrigação de ganhar, mas atendendo à qualidade que temos aqui na seleção, claro que temos uma responsabilidade acrescida de tentar, pelo menos, dar o nosso melhor e ganhar os jogos», considerou, antecipando um jogo com a Grécia em que «olhando para a tabela classificativa», pode dizer-se que será «uma seleção mais complicada do que a Bielorrússia.

«Mas, com o grupo e a seleção que temos aqui, temos de olhar apenas para nós, sabendo que temos que dar o nosso melhor em cada jogo, sendo que dependemos apenas de nós», reforçou.

Portugal, líder do Grupo G, com nove pontos em três jogos, e a Grécia, segunda classificada, com cinco pontos também em três partidas, defrontam-se a partir das 19 horas de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.