O Portimonense recebeu e goleou este domingo o Benfica por 4-1 e o Leixões venceu na receção ao Sporting de Braga, por 1-0, nos jogos que encerraram a sexta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o campeonato dos sub-23.

O triunfo dos algarvios foi desenhado com golos de Aponza, Estrela, Mascarenhas e Kim. O golo do Benfica foi apontado por Tomás Azevedo.

No outro jogo do dia, o Leixões beneficiou de um golo de Isnaba Graça para bater o Sporting de Braga e, assim, aproximar-se do Benfica, que ainda é líder, mas à condição, por ter um jogo a mais.

A jornada tinha começado no sábado, com o triunfo do Estoril na visita ao Rio Ave (0-2).

A sétima jornada, que é a segunda da segunda volta, tem os jogos Benfica-Rio Ave (25 fevereiro), Estoril-Leixões (28 fevereiro) e Sp. Braga-Portimonense (3 março). Antes disso, há vários jogos que vão permitir acerto de calendário. Na próxima sexta-feira, dia 18, há um Estoril-Rio Ave da primeira jornada. Dia 20, também da primeira jornada, há um Sp. Braga-Leixões. Nota ainda para o Portimonense-Sp. Braga, da segunda jornada, a disputar dia 26.