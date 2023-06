Tiago Fernandes está de regresso aos bancos, para comandar a nova equipa de sub-23 do Torreense, que vai integrar a Liga Revelação.

«Tenho acompanhado o clube, e tem apresentado um crescimento muito bom nestes últimos 2/3 anos. É um clube que quer potenciar jovens para a equipa principal, e este espaço competitivo dos sub-23 é muito importante», começou por dizer Tiago Fernandes, em conferência de imprensa.

«É um clube com muito potencial, com muita margem para crescer, e eu, como jovem, também quero aprender e crescer com o clube», acrescentou ainda o técnico de 41 anos, que esteve muitos anos ligado ao Sporting, chegando inclusivamente a técnico interino da equipa principal, e que já depois disso passou por Desp. Chaves, Estoril e Leixões.

O diretor desportivo desta nova equipa de sub-23 do Torreense será João Pereira, até aqui capitão da equipa principal, que pendura assim as chuteiras, aos 33 anos.