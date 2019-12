O Sporting perdeu, esta sexta-feira, por 2-1 frente ao Portimonense em jogo da 21.ª jornada da Liga Revelação.



Os leões começaram a vencer graças a um golo de Fernando, reforço de verão que ainda não se estreou na primeira equipa. Os algarvios responderam por Zé Gomes, avançado que pertence aos quadros do Benfica.



O Portimonense acabaria por chegar à vitória nos descontos com um golo de Bruno Reis.



A equipa de Leonel Pontes segue na liderança agora em igualdade pontual com o Benfica, segundo classificado.