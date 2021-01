O Sporting de Braga recebeu e venceu o Estoril por 2-1, no jogo inaugural da terceira jornada da fase de campeão da Liga Revelação, o campeonato dos sub-23.

A equipa visitante, líder com duas vitórias nesta fase à partida para jogo, adiantou-se no marcador por Chiquinho, aos 22 minutos, mas Zé Pedro restabeleceu a igualdade, com o 1-1 em cima do intervalo, já para lá do minuto 45.

A reviravolta foi assinada por Rodrigo Gomes, jogador de 17 anos que já fez seis jogos esta época pela equipa principal. De regresso aos sub-23 – já tinha feito quatro jogos nesta equipa em setembro – Rodrigo assinou o 2-1 final aos 47 minutos, fazendo o seu quarto golo em cinco jogos esta temporada nos sub-23.

Além da desvantagem no marcador, o Estoril ficou em pior situação aos 57 minutos, com a expulsão de Douglas Aurélio, por acumulação de amarelos. A equipa orientada por Vasco Costa acabou mesmo o jogo com dez elementos, com nova expulsão por acumulação, de Tiago Manso.

Esta foi apenas a segunda derrota da época 2020/2021 para o Estoril, em 15 jogos realizados. O Sp. Braga fica agora a três pontos da liderança e tem menos um jogo, podendo por isso igualar os canarinhos no topo.

No sábado, há um Belenenses SAD-Marítimo (11h00). A jornada três só fecha a 24 de março, com o Famalicão-Leixões.