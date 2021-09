A federação suíça anunciou que Granit Xhaka está infetado com covid-19 e foi substituído por Fabian Frei. Apesar de não haver essa informação no comunicado, o diretor de comunicação da federação helvética revelou que o jogador do Arsenal se recusou a ser vacinado.

«Granit Xhaka não foi vacinado», disse Adrian Arnold, diretor de comunicação da federação ao jornal suíço Blick.

«Deixámos a decisão a cargo de cada jogador. É uma decisão pessoal de cada jogador, como de qualquer outra pessoa na Suíça. Nós recomendámos que tomassem a vacina, mas ele decidiu por ele e tem esse direito», afirmou ainda, acrescentando:

«Todos os outros jogadores da seleção foram vacinados ou recuperaram da covid, por isso estão mais ou menos seguros, pelo menos de um ponto de vista clínico.»

«Infelizmente o Granit foi contagiado. De um ponto de vista desportivo, é uma pena para nós num momento tão importante da qualificação para o Mundial», apontou.