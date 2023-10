Começa esta sexta-feira a Liga Africana de Futebol, um projeto semelhante à Superliga Europeia e que conta com o apoio da CAF e da FIFA.

O torneio arranca com 8 equipas num formato de eliminatórias, onde cada eliminatória será disputada a duas mãos, e tem previsto terminar a 11 de novembro, com a final.

A Superliga Africana é disputada pelos principais clubes de África, entre eles, o Petro de Luanda, TP Mazembe, Enyimba, Simba, Al Ahly, Wydad, Mamelodi Sundowns e Espérance de Tunis.

No fundo é um projeto semelhante à Superliga Europeia e, para além de contar com o apoio da FIFA, teve em Gianni Infantino um dos principais impulsionadores para a criação do torneio com vista ao crescimento do futebol africano.

A jornada inaugural arranca hoje às 16h entre o Simba, da Tanzânia e o Al Ahly, do Egito.