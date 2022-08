O Benfica venceu a Supertaça Feminina esta sexta-feira, em Leiria, com uma vitória sobre o Sporting, que venceu o troféu no ano anterior, alcançada no prolongamento (4-1). As leoas até marcaram primeiro, mas o Benfica empatou o jogo e levou o jogo para prolongamento onde acabou por superiorizar-se de forma inequívoca com mais três golos. Grande jogo de Ana Vitória e Kika Nazareth, mas também de Bruna Lourenço

Entrou melhor o Benfica, com uma pressão alta a procurar prender as leoas no seu meio-campo. Um bloco subido que obrigou as leoas a cometer muitos erros na fase inicial do jogo. O Sporting procurava sair da «armadilha» com passes longos para Diana Silva, mas a internacional, quase sempre de costas para a baliza, não tinha depois apoio para desenvolver a jogada, com Cláudia Neto alvo de uma marcação cerrada da parte de Ana Vitória.

O Benfica procurava depois atacar a profundidade, com Jéssica Silva, Ana Vitória e Daniela Silva a procurarem a linha de fundo, preferencialmente pela direita. Cloé Lacasse, num lance individual, veio mesmo da direita para o interior da área, mas foi desarmada pela implacável Bruna Lourenço já no interior da área. As leoas, aos poucos, acabaram por equilibrar o jogo, com Ana Borges a abrir uma porta de saída, também pelo flanco direito.

Foi a experiente lateral que esteve na origem da melhor oportunidade da equipa de Alvalade, com um cruzamento bem medido da direita, mas Capeta, em carrinho, não conseguiu desviar junto ao segundo poste. O Benfica voltou a crescer antes do intervalo, teve mais uma oportunidade Jéssica Silva, mas Bruna Lourença cortou e o nulo manteve-se intato até ao intervalo.

A segunda parte começou mais frenética, mais partida, com uma oportunidade para cada lado logo a abrir. A primeira para o Sporting, com Brenda Pérez a destacar Diana Silva que procurou um remate cruzado, mas sem força suficiente. O Benfica respondeu com uma transição rápida, com um grande passe de Andreia Faria a destacar mais uma vez Cloé Lacasse que, no momento da finalização, voltou a ser desarmada por Bruna Lourenço.

À passagem da hora de jogo o lance polémico do jogo. Um lance que parecia inofensivo, com a bola a sair da área do Benfica, mas Ana Capeta atravessou-se à frente de Lúcia Alves e é derrubada pela defesa do Benfica. O lance ainda foi analisado pelo VAR, mas Sandra Bastos foi mesmo ver as imagens e apontou para a marca dos onze metros, de onde Cláudia Neto abriu o marcador, com classe.

Kika Nazareth entra e desequilibra

O jogo ficou mais aberto e o Sporting podia até ter dilatado a vantagem, na sequência de um canto de Joana Martins, mas o Benfica também se queixou de uma falta sobre Andreia Norton mesmo à entrada da área que acabou por não ser marcada. No entanto, o Benfica acabou mesmo por chegar ao empate, aos 75 minutos, com Cloé Lacasse a descer pela esquerda e a cruzar para a área onde Ana Vitória amorteceu a bola para o remate fulminante de Kika Nazareth.

Com quase nove mil espectadores nas bancadas, os últimos jogos foram vividos com emoção, com as duas equipas à procura de um golo que podia valer um título. Sandra Bastos chegou a assinalar mais um penálti, desta vez a favor do Benfica, por suposta falta de Carolina Beckert sobre Ana Vitória, mas afinal foi a jogadora do Benfica que pisou a jogadora do Sporting. O jogo recomeçou com bola ao solo e Kika Nazareth quase que marcou, mas a guarda-redes norte-americana do Sporting respondeu com a defesa da noite, com um voo espetacular para afastar a bola da internacional portuguesa. O Benfica acabou o tempo regulamentar a asfixiar o Sporting, mas o jogo foi mesmo para prolongamento.

Águias demolidoras no prolongamento

Logo a abrir os últimos trinta minutos, Ana Capeta destacou-se na área do Benfica, na sequência de um grande passe da jovem Ana Bravo, e atirou ao poste. Mas logo a seguir o Benfica carregou com tudo o que tinha e acabou mesmo por virar o resultado, com mais uma grande penalidade, convertida por Ana Vitória, a punir um corto com o braço de Beckert.

O Sporting ainda arriscou tudo nos últimos quinze minutos, com destaque para um remate de Chandra Davidson à trave, mas, pelo meio, o Benfica marcou mais dois golos. Ana Vitória voltou a marcar na sequência de um canto de Nycole e a própria Nycole fez o 4-1 depois de um passe de calcanhar de Kika Nazareth. Estava tudo decidido em Leiria.

FICHA DO JOGO

Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria

Árbitra: Sandra Bastos

Assistência: 8.544 espectadores

SPORTING: Seabert; Beckert, Bruna Lourenço e Alícia Correia; Ana Borges (Vera Cid, 57m), Fontemanha (Chandra Davidson, 57m), Joana Martins (Andreia Bravo, 83m), Cláudia Neto e Brenda Pérez (Fátima Dutra; Diana Silva e Ana Capeta.

Treinadora: Mariana Cabral.

BENFICA: Rute Costa; Ana Seiça, Carole Costa e Lúcia Alves (Sílvia Rebelo, 115m); Ana Vitória, Pauleta, Andreia Faria (Nycole Raysla, 90m), Andreia Norton (Maria Negrão, 115m) e Daniela Silva; Jéssica Silva (Kika Nazareth, 65m) e Cloé Lacasse.

Treinadora: Filipa Patão.

Ao intervalo: 0-0

Marcadoras: Cláudia Neto (63m, gp), Kika Nazareth (75m), Ana Vitória (96m, gp e 107m) e Nycole Raysla (108m).

Disciplina: cartão amarelo a Cloé Lacasse (44m), Pauleta (72m), Carola Beckert (95m), Andreia Norton (102m).

Resultado final: 1-4 (após prolongamento)