Há surpresas nos onzes iniciais de Benfica e FC Porto para o jogo desta noite em Aveiro, da Supertaça Cândido de Oliveira, a partir das 20h45.

No lado dos encarnados, Roger Schmidt surpreende e abdica de Musa na equipa titular, mesmo perante a saída de Gonçalo Ramos. Deverá ser Rafa a jogar na frente do ataque, apoiado por João Mário, Aursnes e Di María. Na defesa, é Otamendi quem faz dupla com António Silva, enquanto Ristic «ganhou» o lugar ao reforço Jurásek.

Nos dragões, Sérgio Conceição também surpreende no ataque: é Danny Namaso quem vai fazer dupla ofensiva com Mehdi Taremi. Evanilson não está na ficha de jogo, Toni Martínez e Fran Navarro ficam no banco. Na baliza, Diogo Costa recuperou e vai jogar.

O clássico entre Benfica e FC Porto tem início às 20h45 e pode segui-lo aqui, AO MINUTO, no Maisfutebol.

OS ONZES INICIAIS:

BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Ristic; Kökcü e João Neves; Aursnes, João Mário, Di María e Rafa.

FC PORTO: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Mehdi Taremi e Danny Namaso.