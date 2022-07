Manuel Mota foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF para apitar a Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Tondela.



O árbitro da Associação de Futebol de Braga vai ter como assistentes Luciano Maia e Inácio Pereira enquanto António Nobre tem o papel de quarto árbitro.



Por sua vez, este encontro vai ter dois juízes no papel de videoárbitro: Hugo Miguel e Fábio Veríssimo. A dupla vai contar com o apoio de Pedro Martins (AVAR).



A Supertaça Cândido de Oliveira, jogo que abre oficialmente a época 2022/23, disputa-se no próximo sábado, 30 de julho, no estádio Municipal de Aveiro. O pontapé de saída está agendado para as 20h45.