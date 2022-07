Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, depois da vitória sobre o Mónaco (2-1), no Estádio do Dragão, no jogo de apresentação aos adeptos:

- Foi um grande jogo para a nossa equipa. Trabalhamos duro para isto. Estamos perto do nosso primeiro jogo oficial, queremos conquistar o título. Vamos trabalhar para isso. No próximo jogo queremos fazer melhor do que neste.

[A tua última temporada foi formidável, que objetivos tens para a próxima?]

- Este foi o primeiro jogo no Dragão, alguns jogadores eram novos, mas fizemos um bom trabalho, queremos manter o ritmo para os próximos jogos.

[Supertaça frente ao Tondela?]

- Temos de agradecer o apoio dos adeptos neste jogo, vamos precisar deles para o próximo jogo para conseguirmos o título que é muito importante para nós. É só um jogo, tudo pode acontecer. Eles agora estão na II Liga, mas são uma boa equipa. Precisamos dos adeptos para o próximo jogo.