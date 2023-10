Frederico Morais assegurou nesta segunda-feira uma vaga na próxima temporada do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), depois de avançar para os 'oitavos' do Saquarema Pro, no Brasil.

No Rio de Janeiro, o surfista português ficou no segundo lugar da oitava bateria da ronda de 32, com um total de 13,64 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,07 e 6,57), atrás do norte-americano Kade Matson (15,23).

O tricampeão português (2013, 2015 e 2020) cumpre assim o objetivo de voltar a competir na elite mundial (Championship Tour), que já disputou em 2017, 2018, 2021 e 2022.

«Estou super entusiasmado, foi preciso muito trabalho e acreditar. Quando fui eliminado no 'cut' [corte] na última temporada passei por tempos difíceis. Mas acreditei e tive a força de vontade para fazer isto tudo de novo», disse 'Kikas' à WSL.

«Esta é por Portugal! Estamos de volta ao Tour e, vamos 'embora', estamos aqui para ficar. Agradeço a mim próprio por acreditar em mim. Porque, se acreditares em ti, tudo é possível, é tudo o que é preciso», rematou Frederico Morais.