A Federação Portuguesa de Surf informou esta terça-feira que Pedro Martins de Lima, considerado o «pai» do surf em Portugal, morreu aos 92 anos.

«Hoje, temos a lamentar a perda de um dos grandes. Um pioneiro de grande coragem e visão, Pedro Martins de Lima é unanimemente considerado o primeiro português a correr ondas, o nosso primeiro Surfista, com letra maiúscula. Deixou-nos aos 92 anos para surfar novas ondas», escreveu o organismo no Facebook, destacando a «personalidade encantadora» e a «generosidade» do surfista.

Pedro Martins de Lima começou a surfar em pé em 1959, sendo considerado o pioneiro da modalidade em Portugal.