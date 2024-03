Os portugueses Frederico Morais e Matias Canhoto foram esta segunda-feira eliminados da prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) na praia de Supertubos, em Peniche, ambos na 3.ª ronda. Assim, Portugal deixa de estar representado na competição.

Depois das eliminações de Francisca Veselko e Joaquim Chaves, no domingo, nas repescagens, «Kikas» foi derrotado pelo brasileiro Yago Dora, na oitava bateria, fazendo 13 pontos, em 20, nas duas melhores ondas (6,83 e 6,17), contra os 15,77 (9 e 6,77) do adversário.

Entretanto, Matias Canhoto marcou 7,40 pontos (3,73 e 3,67), mas acabou superado pelo australiano Jack Robinson, que anotou 11,90 (6,00 e 5,90), na nona bateria.

Ambos os atletas portugueses terminaram o Pro Portugal no 17.º lugar, enquanto Joaquim Chaves foi 33.º entre os 36 participantes. No quadro feminino, no qual competem 18 surfistas, Francisca Veselko foi 17.ª.

Para a tarde desta segunda-feria está prevista a conclusão da terceira (ronda dos 32) e a quarta rondas (oitavos) do quadro masculino.

A etapa portuguesa do circuito de elite da WSL arrancou a 6 de março e prolonga-se até dia 16.