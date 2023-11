O comité organizador da Taça da Ásia, que vai decorrer no próximo ano no Qatar [de 12 de janeiro a 10 de fevereiro], anunciou esta segunda-feira que parte das receitas provenientes da bilheteira será para ajudar os palestinianos, face ao atual conflito destruidor com Israel.

«Vamos assegurar que este esforço de responsabilidade social vai beneficiar aqueles que estão a ser mais afetados e que o futebol desempenha o seu mecanismo de apoio à população nestes tempos extremamente difíceis», anunciou Hamad bem Khalifa Al-Thani, presidente do comité organizador.

Não foram revelados quais os valores em causa, numa altura em que o conflito na faixa de Gaza, segundo revela a Organização das Nações Unidas, já ditou o deslocamento de 1,6 milhões de palestinianos desde o início do conflito, a 7 de outubro.

O Qatar, que acolhe parte dos dirigentes políticos do Hamas e que já contribuiu com milhões de euros de ajuda financeira a Gaza, tem estado a liderar as negociações para a libertação de reféns israelitas detidos pelo movimento terrorista que está, nesta altura, em conflito com o estado de Israel.