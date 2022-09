As equipas femininas do Sporting e do Famalicão ganharam vantagem este domingo nos jogos da primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga, enquanto o Sp. Braga não foi além de um empate sem golos na receção ao Ouriense.

As leoas venceram o Damaiense com um golo solitário da espanhola Brenda Perez, enquanto o Famalicão conseguiu uma vantagem mais expressiva diante do Vilaverdense (3-1).

O Benfica já tinha jogado no sábado, impondo uma goleada ao Valadares Gaia (5-0).

Os jogos da segunda mão estão marcados para 11 de janeiro de 2023

Resultados dos quartos de final (1.ª mão):

Famalicão-Vilaverdense, 3-1

Sporting-Damaiense, 1-0

Sp. Braga-Ouriense, 0-0

Benfica-Valadares Gaia, 5-0 (no sábado)