O Estoril recebeu e venceu o FC Porto por 3-1, esta quarta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, num resultado que apura a equipa da linha para a final four e elimina o atual campeão em título.

O FC Porto até marcou primeiro, por Francisco Conceição, mas o golo foi anulado. Pouco depois, Cassiano deu vantagem ao Estoril, aos 22 minutos. Os azuis e brancos empataram aos 34 minutos, por Pepê.

Na segunda parte, o empate foi desfeito já para lá do minuto 90, com Rafik Guitane a fazer o 2-1 (90+1m). Nos instantes finais da partida, João Carlos, de penálti, fez o 3-1 (90+6m).

A equipa treinada por Vasco Seabra soma os seis pontos possíveis no grupo, que fecha com o FC Porto-Leixões, a 23 de dezembro, num duelo já sem interferência no apuramento.

O Estoril volta a vencer o FC Porto esta época, depois da vitória no Dragão (0-1), para a Liga.