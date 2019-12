Figura: Bruno Fernandes acima de todos

O capitão espalha classe pelos relvados e o Sporting já não passa sem a sua influência. Não marcou, é certo, mas fez duas assistências fantásticas para os golos de Vietto, colocando a bola em arco na cabeça do argentino, e assistiu Gonzalo Plata no terceiro golo, o da reviravolta leonina, também com um pormenor técnico notável, parando a bola com um pé e sem a deixar cair colocá-la, com o outro, no centro da área para o equatoriano finalizar. Pizzi, agora é a tua vez de retribuir o «Como jogas, Luís Miguel...».

Momento: minuto de Plata aos 84

Gonzalo Plata colocou o Sporting em vantagem pela primeira vez e retirou o Portimonense da Final Four, abrindo caminho à sua equipa para defender o troféu que conquistou na última época. Numa transição rápida, Bruno Fernandes colocou o jovem equatoriano em posição de ouro, não desperdiçando a oportunidade. Foi o primeiro golo de Plata com a camisola leonina e valeu muito!

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO

Luís Maximiano

Pelo que defendeu, ganhando claramente o duelo particular com Jackson Martinez, só não conseguindo deter a grande penalidade apontada pelo goleador colombiano, percebe-se porque tem sido aposta de Silas. Na primeira-parte foi decisivo, evitando que a sua equipa fosse para intervalo com maior desnível no marcador e no primeiro minuto após o reatamento foi letal, desviando levemente um remate de Aylton, que levou a bola a embater no poste direito da sua baliza. Está em grande forma!

Lucas Fernandes

O melhor do Portimonense e grande responsável pela boa primeira-parte dos algarvios, conduzindo as rápidas transições através de grande visão de jogo e técnica acima da média. Tal como a equipa, apagou-se na segunda-parte....

Jackson Martinez

O mais rematador de todo o jogo deixou a sua marca numa grande penalidade. Mas se muito rematou também muito desafinou na pontaria. Experiente, foi sempre uma dor de cabeça para os defesas do Sporting.

Luciano Vietto

Aos 37 renovou a esperança leonina, reduzindo para um golo o avanço do Portimonense no jogo. Além do golo, de cabeça, o argentino estava a ser até aí dos menos maus do Sporting, saindo dos seus pés o primeiro remate à figura de Gonda. Na segunda-parte voltou a tentar e por duas vezes esteve perto de marcar: em ambos os casos, a bola passou perto dos ferros.

Rafael Camacho

Foi a novidade no onze leonino, substituindo Luiz Phellype. O jovem extremo contratado ao Liverpool esteve no melhor e no pior. Começando por aqui, empurrou Júnior Tavares na área leonina, provocando a grande penalidade que Jackson Martinez aproveitou para inaugurar o marcador. Redimiu-se depois com um grande golo, numa iniciativa individual que deu o 2 a 2 ao Sporting, fazendo os leões acreditarem que seria possível defenderem, em Braga, a Taça da Liga conquistada na última época.

Coates e Mathieu

Tarde de desacerto dos experientes centrais do Sporting e com erros que infantis: Coates com falhas nas saídas, perdendo muitas bolas, uma das quais resultou no contra-ataque que deu o 2 a zero para o Portimonense, num autogolo de... Mathieu. Não se compreende o nervoso miudinho demonstrado pelos centrais ao longo do jogo.