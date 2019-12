Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória por 4-2 frente ao Portimonense que deu a qualificação para a final four da taça da Liga:



«O que venceu? Venceu o queremos ver em todos os jogos. Os jogadores venceram, tiveram uma atitude muito forte. O coletivo esteve sempre ligado e quis sempre fazer melhor mesmo quando as coisas não estavam a correr tão bem. Na primeira parte acabámos por cometer um ou dois erros. Tínhamos consciência de que não ia ser fácil, mas que podíamos fazer muito na segunda parte.»



«A simplicidade e a ambição com que encaramos cada jogo, significa apenas o apuramento. Cometemos erros que temos de corrigir, mas houve coisas extraordinárias. A equipa soube sofrer, teve entreajuda. A equipa está a crescer, está muito forte.»



[Plata e Camacho]: «Olhamos para eles como jogadores do plantel. Há jogadores que têm mais frequência de convocatórias e presenças na equipa, mas contamos com todos, inclusive com alguns sub-23. Todos têm de estar preparados para que isto possa acontecer. Tem de encarar cada jogo como o mais importante das suas vidas. Desejamos bom natal a todos. Deixo ainda uma palavra ao Portimonense que fez jogo bastante positivo, mas com vontade ultrapassámos as dificuldades que nos colocaram. O futebol é assim.»