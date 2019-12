O Sporting garantiu este sábado a passagem à final four da Taça da Liga após uma reviravolta incrível frente ao Portimonense, no último jogo do grupo C.



Os algarvios estiveram a vencer por 2-0 graças a um autogolo de Mathieu e a um golo de Jackson Martínez. Depois de Bolasie ter sido expulso, os leões chegaram ao triunfo com golos de Vietto, Rafael Camacho, Plata e Luiz Phellype.



O resumo do jogo: