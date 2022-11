O Vizela e Desportivo de Chaves empataram a dois golos, esta terça-feira, numa partida da primeira jornada do grupo A.



Os flavienses até marcaram primeiro no Minho por intermédio de Luther Singh aos 33 minutos. O sul-africano fugiu à defesa contrária e não falhou na cara de Luiz Felipe. No entanto, a vantagem dos transmontanos durou apenas dois minutos: Etim igualou a contenda num fantástico pontapé acrobático.



O jogo mudou aos 64 minutos quando Ponck foi expulso e deixou o Desportivo de Chaves com dez elementos. A partir daí o Vizela começou a ameaçar seriamente a baliza à guarda de Paulo Vítor, mas só conseguiu saltar para a frente do marcador aos 75 minutos por Guzzo.



Quando se esperava que o Vizela fosse vencer, o Desportivo de Chaves conseguiu novo golo no último suspiro. Abass fugiu à defesa contrária e na cara de Luiz Felipe atirou a contar.



Minhotos e flavienses somam um ponto enquanto FC Porto e Mafra apenas jogam na próxima sexta-feira.



O resumo do jogo: