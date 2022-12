Estrela da Amadora e Penafiel fecharam o grupo C com um empate (1-1), numa partida da terceira jornada do grupo C, que serviu apenas para cumprir calendário.



Já sem hipóteses de seguirem em frente, as duas equipas somaram assim o único ponto na competição. Em Leiria, os golos surgiram, de resto, ambos na segunda parte: Régias adiantou os lisboetas enquanto Édi Semedo, aos 90+6, igualou para os penafiedelenses.



No outro jogo do grupo, o Moreirense empatou o Benfica e apurou-se para os quartos de final.



O resumo do jogo: