FC Porto e Académico de Viseu defrontam-se a partir das 19h45 desta quarta-feira, no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, em jogo das meias-finais da Taça da Liga 2022/23.

Frente a frente está o atual campeão nacional português e uma das grandes sensações da atual temporada na II Liga portuguesa. O Ac. Viseu, comandado por Jorge Costa, não perdeu nos últimos 20 jogos oficiais e, pela frente, tem o FC Porto, que procura o primeiro título da história na Taça da Liga.

No FC Porto, não devem registar-se grandes alterações no onze face à vitória em Guimarães, além da troca na baliza, com a saída de Diogo Costa. Marko Grujic, Evanilson e Francisco Meixedo são baixas.

Nos viseenses, em estreia nas meias-finais da Taça da Liga, o médio Soufiane Messeguem deve voltar às opções iniciais, depois de ter cumprido castigo ante o Nacional.

Siga o FC Porto-Ac. Viseu, ao minuto, no Maisfutebol. O vencedor do encontro disputa a final ante o Sporting, que venceu o Arouca na terça-feira. Confira, na galeria associada, os onzes prováveis do encontro.