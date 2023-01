Na antevisão ao duelo da meia-final da final four da Taça da Liga com o Académico de Viseu, da II Liga, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez uma radiografia à forma de jogar dos viriatos e deu uma verdadeira aula tática.

«É uma equipa com princípios interessantes em 4-3-3, gosta de jogar a partir de trás, dentro do que vi e foram muitos jogos desde que o Jorge [Costa] assumiu a equipa. Tem um meio-campo rotativo, com mobilidade, num 4-3-3 clássico que pude ver noutros treinadores que passaram aqui no FC Porto», começou por dizer.

«Alas bem largos, infiltrações dos médios interiores, um avançado muito móvel, que joga bem em apoio mas também faz ataques à profundidade muito interessantes, o Clóvis. Alas muito fortes no um para um, laterais a perceberam quando têm de ir por dentro e por fora. Uma equipa bem trabalhada e muito interessante com bola. Fez golos em todos os jogos desde que está com o Jorge. Também tem sofrido, no processo defensivo tenta encaixar no meio-campo adversário, com algumas referências individuais. Alas muito altos e dando o primeiro momento de pressão ao avançado e uma linha defensiva que se protege mais atrás. Com o bloco mais recuado, os alas tentam acompanhar os adversários. Entrámos aqui quase numa lição tática, não queria ir por aí. É uma equipa bem trabalhada», prosseguiu.

«Nas bolas paradas, ou esquemas táticos como hoje se diz, é mais moderno e mais bonito, é uma equipa também interessante, fez alguns golos nesse momento do jogo. Preparámos este jogo e dissecámos como se fosse uma equipa da Liga dos Campeões e com a máxima seriedade. Tem o melhor marcador e está a dois pontos do play-off, tem feito um trajeto fantástico. É uma equipa que pode claramente disputar a primeira liga e andava ali do meio para cima, pelo que demonstra neste momento», concluiu.

Já sobre o reencontro com Jorge Costa, com quem confessou estar «meio chateado», Conceição preferiu não comentar.

«Vai ser um jogo entre FC Porto e Académico de Viseu, é só isso», atirou.

O jogo entre os dragões e a formação da II Liga está marcado para esta quarta-feira, às 19h45. Siga no Maisfutebol AO MINUTO.