O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou que Diogo Costa não será titular na meia-final da final four da Taça da Liga.

Na véspera, o guarda-redes internacional português tinha assumido que esta competição traz um incentivo extra, como se de «gasolina» se tratasse, e o técnico comentou essas palavras de forma bem humorada.

«Se ganharmos vai dar gasolina? Não dá gasolina nenhuma, temos a possibilidade de conquistar mais um título para o FC Porto. A nossa gasolina é diária. A gasolina que o Diogo Costa falou, a adrenalina é normal, vai estar no banco, normalmente quando se está fora sente-se mais essa adrenalina em relação aos que estão dentro do jogo, ligados ao jogo. Com certeza seria por aí», afirmou.

Já Zaidu, está recuperado de lesão e já trabalha com a equipa.

«Está muito bem, a treinar normal. À espera da convocatória, se for convocado, se vai para o banco ou vai jogar. Está disponível», assegurou.

FC Porto e Académico de Viseu disputam a meia-final da final four da Taça da Liga esta quarta-feira, às 19h45, numa partida disputada em Leiria que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.