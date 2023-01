O FC Porto ainda persegue a primeira conquista da Taça da Liga e Sérgio Conceição assumiu que a próxima final four foi preparada de forma diferente das anteriores, isto porque os dragões, em 2018, com o Sporting, caíram nas meias-finais nos penáltis e já em 2020 e 2021, frente a Sporting e Sp. Braga, respetivamnte, perderam nos últimos momentos do jogo.

«Abordagem diferente? Tive. Não treinei penáltis, nas outras vezes treinei e perdemos», afirmou de forma sucinta.

«A aprendizagem que temos não é relativamente a uma competição, mas a evolução é diária, minha, da equipa técnica e dos jogadores. Sei que nos jogos a eliminar pode acontecer como a nossa final com o Sporting de Braga, na última jogada uma série de ressaltos e dá golo ou penáltis. Esses pormenores são importantes e trabalham-se. Dá sempre para aprender», rematou.

A meia-final da Taça da Liga entre FC Porto e Ac. Viseu está agendada para as 19h45 desta quarta-feira, em Leiria, e poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.