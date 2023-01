Antes da final entre FC Porto e Sporting, já houve outra realizada em Leiria e que terminou com a vitória dos dragões contra o Arouca.

As lendas do emblema portista derrotaram as dos arouquenses, que haviam eliminado o Sporting nos penáltis nas meias-finais, por 4-1. Pena foi a figura dos azuis e brancos ao marcar dois golos enquanto Rui Barros e Ricardo Costa anotaram um cada.



O FC Porto defronta, esta noite, o Sporting, no Dr. Magalhães Leiria, em Leiria, na final da Taça da Liga. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.



Veja o momento em que as lendas do FC Porto levantaram o troféu: