O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira as suspensões da primeira pré-eliminatória da Taça da Liga.

Na sequência do jogo entre Vizela e Marítimo, ganho por 2-1 pelos vizelenses, em casa, o treinador de guarda-redes do Marítimo, Pedro Ferrer, foi suspenso por 15 dias e condenado a pagar 1.340 euros de multa por «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

Por outras palavras, de acordo com o relatório divulgado pelo CD da FPF, o elemento do staff maritimista, ao regressar ao banco de suplentes, reagiu aos comentários dos adeptos do Vizela, que se encontravam imediatamente atrás da equipa dele, proferindo palavras e expressões que não foram percetíveis, levando ao mesmo tempo mão aos genitais na direção destes adeptos.

«Após o segundo golo do FC Vizela, um dos elementos do banco suplementar do CS Marítimo (...) de nome Pedro Ferrer, ao regressar ao seu banco, reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela, que estavam sentados no Sector inferior 83 da Bancada Poente (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), direcionados aos elementos do staff do Marítimo, dirigindo-lhes algumas palavras e expressões (que não foram percetíveis) e ao mesmo tempo levou a mão aos genitais na direção destes adeptos (...)», pode ler-se, no mapa de castigos.

Da primeira eliminatória resultaram ainda várias suspensões, todas elas por um jogo. Entre os jogadores penalizados estão Fábio Pacheco, do Aves SAD, devido a um cartão vermelho direto no jogo frente ao Chaves. Outro jogador castigado é Gustavo Sá, do Famalicão, também por ter visto cartão vermelho direto no confronto contra o Belenenses: no entanto, o médio vai cumprir a suspensão na Liga dado que o Famalicão foi eliminado. Há ainda suspensão de um jogo de Christophe Nduwarugira, do Académico Viseu, que viu um cartão vermelho por acumulação de amarelos no jogo ante do Rio Ave. Chris também cumprirá a suspensão na Liga, uma vez que o Ac. Viseu foi eliminado pelos vilacondenses.