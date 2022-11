O jogo desta quinta-feira entre Penafiel e Moreirense, para a Taça da Liga, foi interrompido ao minuto 60 devido à falta de iluminação do Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.

A falha no sistema de energia ocorreu quando a formação da casa vencia por uma bola a zero, fruto do golo apontado por Roberto aos 30 minutos.

Debelados os problemas técnicos, a partida foi reatada às 22h45, para se jogar o restante tempo de jogo. Mas passados cinco minutos do reatamento, o problema voltou a persistir.

Penafiel e Moreirense estão inseridos no grupo C, juntamente com Benfica e Estrela da Amadora.