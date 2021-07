O treinador Petit lançou nesta sexta-feira o Belenenses-Mafra, primeiro jogo oficial dos azuis na temporada 2021/22. O técnico prevê um bom encontro nesta primeira fase da Taça da Liga, frente a uma equipa bastante organizada.

«Nós analisámos o Mafra. É uma equipa com bons princípios, com um bom treinador, que joga em 4-3-3, mas o mais importante é dar continuidade àquilo que temos feito nestes jogos de preparação, naquilo que tem sido o trieno diário, a evolução da equipa, e ver que agora estamos nesta competição, agora é a doer», disse Petit na antevisão do jogo.

Este será um jogo especial, um duelo entre pai e filho. Do lado do Belenenses, Afonso Sousa vai jogar, enquanto do lado do adversário, o ex-jogador Ricardo Sousa vai orientar os mafrenses. Petit vê o duelo de forma saudável e espera não ser «traído» pelo seu jogador.

«Sabemos que o pai do Afonso Sousa está a fazer o seu trabalho, ele tem de fazer o seu. Posso brincar, como brinquei hoje de manhã no treino, para não ir dizer nada ao pai e ele começou-se a rir. Cada um luta pelo seu melhor e tenta fazer o melhor pelo seu clube. Tanto o Sousa como o Ricardo vão lutar pela vitória», afirmou o treinador na conferência de imprensa.

O encontro da primeira fase da Taça da Liga entre Belenenses e Mafra está marcado para este sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Mafra.