O Rio Ave venceu esta noite o Farense, por 2-1, graças a um bis de Aziz.

O avançado ganês marcou aos 30m e aos 73m (de penálti), enquanto o tento dos algarvios foi apontado por Muscat, aos 62m.

Apesar do triunfo, os vila-condenses não chegam aos quartos de final, já que no outro jogo do Grupo B o Sporting goleou o Marítimo (5-0) e fez o pleno, com nove pontos em três jogos.

Os leões garantiram o 1.º lugar do grupo, à frente do Rio Ave, que ficou em 2.º, com seis pontos, à frente de Farense (3.º com três pontos) e Marítimo (4.º com zero).