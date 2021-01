Antes do pontapé de saída da final four da Taça da Liga, a diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, falou sobre os casos de Covid-19 detetados nos últimos dias em emblemas da I e II Ligas e salientou o «esforço» feito pelas mesmas para que as competições não parem.



«Tivemos um dia de muito trabalho, mas conseguimos superar as dificuldades. Claro que queríamos ter os melhores jogadores aptos, mas estamos num ano especial. Ontem tivemos o Sp. Covilhã com dois suplentes e o Desp. Chaves sem nenhum elemento da equipa técnica no banco. Todos tivemos uma capacidade de sacrifício para levar a competição até ao fim», referiu, em entrevista à Sport TV.



Sónia Carneiro agradeceu a disponibilidade de FC Porto, Benfica, Sp. Braga e Sporting para participarem na final four da prova.



«A Liga agradece às 34 sociedades desportivas que têm feito um esforço notável e hoje, em especial, às quatro sociedades desportivas que têm um calendário muito cheio e têm feito um esforço para que as competições não parem», disse.



A diretora executiva da Liga frisou que não era só a Taça da Liga que estava em causa. «O que estava em causa não era só a fase final daTaça da Liga, mas a Liga e a Taça de Portugal. Foi um momento notável de compromisso e comportamento exemplar de todos», sublinhou.



Por último, Sónia Carneiro foi convidada a comentar a situação epidemiológica, referindo que o futebol tem sido um exemplo.



«Se pararmos o futebol temos de fechar o país. Temos quase 40 mil testes feitos desde setembro. Conseguimos testar e cortar as cadeias de transmissão. De oito em oito dias, todos estes atletas e staff estão a ser testados. Não há nenhuma atividade que consiga conter os surtos como no futebol. Mas a notoriedade do futebol faz com que um, dois ou três casos se transforme neste alarmismo. Noutras atividades há 50 infetados e ninguém sabe», concluiu.