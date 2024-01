O Sp. Braga conquistou a Taça da Liga pela terceira vez na sua história.

O jogo foi decidido nos penáltis, após uma igualdade a uma bola nos 90 minutos de jogo.

Cassiano, de penálti abriu o marcador logo aos 6 minutos. Porém, à passagem do minuto 20, Ricardo Horta com um remate de primeira de fora da área fez o empate com um golaço.

Sp. Braga-Estoril: ficha e filme do jogo

Na decisão por penáltis ninguém falhou até aos 5-4. Foi quando Tiago Araújo, do Estoril, não acertou sequer na baliza e ofereceu o triunfo aos minhotos.