Bruma está fora das opções de Artur Jorge para o jogo da meia-final da Taça da Liga com o Sporting. O internacional português está a contas com problemas físicos e é baixa de última hora nos guerreiros. Em relação ao último onze, o treinador do Sp. Braga retira Abel Ruiz da equipa e faz entrar Zalazar, o que deixa antever um ataque móvel nos minhotos, sem avançado de raiz.

No Sporting, Ruben Amorim muda duas peças no xadrez leonino em comparação com a visita a Vizela. Adán e Paulinho dão a lugar a Franco Israel e a Marcus Edwards.

ONZE SP. BRAGA: Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja; Vítor Carvalho, Rodrigo Zalazar, João Moutinho, Pizzi, Alvaro Djaló e Ricardo Horta.

ONZE SPORTING: Franco Israel; Esgaio, Eduardo Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio e Nuno Santos; Hjulmand, Pedro Gonçalves, Trincão, Marcus Edwards e Gyökeres.