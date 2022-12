O Sporting de Braga venceu o Casa Pia no Jamor, este sábado, por 1-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

O autor do único golo do encontro foi Vitinha, aos 22 minutos. Logo no início da segunda parte, Simon Banza viu dois cartões amarelos (47m e 50m) e deixou os bracarenses em inferioridade numérica, mas o marcador não voltou a mexer.

Com este resultado, os arsenalistas somam seis pontos e cimentam a liderança do grupo. O Casa Pia mantém-se com um ponto e está matematicamente afastado da «final four». Paços de Ferreira (um ponto) e Trofense (zero pontos), ambos com um jogo disputado, são as outras duas equipas deste agrupamento.