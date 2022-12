Três jogos, três vitórias.

O Sporting de Braga venceu este domingo o Paços de Ferreira (2-0) na terceira e última jornada do Grupo D da Taça da Liga, numa partida para «cumprir calendário», uma vez que os minhotos já tinham garantido a passagem aos quartos de final da competição.

Abel Ruiz desperdiçou um penálti aos 34 minutos, ao enviar a bola à barra, mas redimiu-se aos 45+1m, com um remate certeiro, isto já depois de Álvaro Djaló (42m) ter inaugurado o marcador.

O Sp. Braga fecha, então, o grupo com nove pontos, seis golos marcados e zero sofridos. Já o Paços, termina no terceiro lugar, com dois pontos. O Casa Pia ficou-se pelo segundo posto (quatro pontos) e o Trofense foi último colocado (um ponto).