O Casa Pia despediu-se da Taça da Liga com um triunfo frente ao Trofense por 1-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo D.



Os gansos chegaram ao golo que lhes valeu o triunfo aos 17 minutos por Carnejy Antoine. Até ao intervalo, a equipa de Filipe Martins criou ocasiões para ampliar o marcador.



Na segunda parte, o Trofense melhorou e aproximou-se com perigo da baliza de Ricardo Batista - Okitokandjo desperdiçou de forma incrível na cara do guarda-redes contrário. Por seu turno, o Casa Pia teve ainda um penálti falhado por Lelo quando jogava com menos um por expulsão de Godwin.



Mais do que a grande penalidade desperdiçada, o que ficou foi a confusão entre Clayton e Vasco Fernandes. O avançado foi travado em falta na área e queria assumir a conversão do penálti. Gerou-se uma discussão com os colegas, com a intervenção de Vasco Fernandes, que recordou que o marcador definido era Lelo. O capitão e Clayton encostaram cabeças e o árbitro decidiu dar um amarelo a cada um dos jogadores.



Refira-se que o Sp. Braga entrou para esta jornada já apurado para os quartos de final da Taça da Liga. A ronda vai ficar fechada com a receção dos minhotos ao Paços de Ferreira, às 19h00, deste domingo.