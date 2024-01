O Sporting de Braga garantiu, esta terça-feira, o apuramento para a final da Taça da Liga 2023/24, ao vencer o Sporting por 1-0, no primeiro duelo das meias-finais.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, um golo de Abel Ruiz, aos 65 minutos, decidiu o jogo.

Na final, agendada para as 19h45 de sábado, o Sp. Braga defronta o vencedor do encontro entre Benfica e Estoril, agendado para as 19h45 desta quarta-feira.