Daniel Bragança, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória dos leões sobre o Mafra, que vale o apuramento para a final-four da Taça da Liga

«[lance do golo?] São coisas que surgem. Trabalho para as coisas me correrem bem, mas sempre em prol da equipa, para continuar a merecer oportunidades. Somos uma equipa com muita qualidade que está a fazer uma grande época e vamos continuar a trabalhar para vencer jogos.»

[mais um objetivo cumprido]

«O nosso objetivo é ir à procura de ganhar tudo. Não vai ser fácil, mas estamos no caminho certo para o conseguir.»