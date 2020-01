Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Sporting nas meias-finais da Taça da Liga:

[Extremos do Sp. Braga] «Senti o Trincão um pouco cansado no fim no Dragão. Tem muito talento mas ainda não sabe gerir o esforço. O Galeno jogou mais aberto do que o Ricardo Horta e criou muitos problemas, definiu mal mas criou muitas situações. O Ricardo (Horta) é um jogador que todos os treinadores querem ter. Sou um fã do Ricardo. É claramente um jogador acima da média».

[Paulinho goleador] «É um jogador com muita qualidade, já tinha golos, a nossa forma de jogar se calhar ajuda-o porque é forte no apoio frontal, temos bastante largura e cruzamentos. Não fiz nada de especial, o nosso foco tem sido na organização».

[Mercado] «Os jogadores do Braga são apetecíveis para toda a gente, pelo que sei o presidente já disse que tem de se bater as cláusulas. Temos os alvos dos jogadores que devem sair até ao fim para deixar o plantel mais competitivo».