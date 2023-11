Já são conhecidos os onzes iniciais de Sporting e Farense para o jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, marcado para as 20h15 desta quinta-feira, para o Estádio de Alvalade.

Acompanhe o Sporting Farense AO VIVO

Ruben Amorim elegeu um onze com quatro centrais, mas um deles, à partida Gonçalo Inácio, deverá jogar mais à frente, no meio-campo, ao lado de Daniel Bragança.

Diomande, St. Juste e Matheus Reis devem, assim, compor o eixo defensivo, até porque Nuno Santos também está entre os eleitos e deverá jogar sobre a ala esquerda.

No ataque, o treinador do Sporting volta a juntar Paulinho a Gyökeres e dá uma nova oportunidade a Francisco Trincão.

Do lado dos algarvios, José Mota escolheu Marco Matias e Bruno Duarte para o apoio direto a Belloumi.

Recordamos que o Farense parte para este jogo em vantagem, depois de já ter vencido o Tondela por 1-0.

As equipas oficiais:

SPORTING: Franco Israel; Diomande, St. Juste e Matheus Reis; Ricardo Esgaio Daniel Bragança, Gonçalo Inácio e Nuno Santos; Paulinho, Gyokeres e Trincão.

Suplentes do Sporting: Adán; Coates, Neto, Fresneda, Geny Catamo, Dário Essugo, Hjulmand, Pote e Edwards.

FARENSE: Ricardo Velho; Fran Delgado, Artur Jorge, Gonçalo Silva, Talocha; Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão, Mattheus Oliveira; Marco Matias, Belloumi e Bruno Duarte.

Suplentes do Farense: Luiz Felipe; Caseres, Zach Muscat, Elves Baldé, Rafael Barvosa, Rui Costa, Pastor, Vítor Gonçalves e Zé Luís.