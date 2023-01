A FIGURA: Paulinho

Tentou, lutou, correu, defendeu… e lá marcou o seu primeiro golo em 2023. Depois de três ameaças, ora frouxas, ora sem a direção desejada, em cima do intervalo surgiu na pequena área e marcou mesmo, após assistência de Pote. Na segunda parte não esteve tanto em evidência, mas quando a equipa mais precisou, voltou a aparecer à karateca a marcar o segundo da partida. Em cinco jogos na Taça da Liga, Paulinho leva oito golos. Mal o jogo acabou, caiu no chão e saiu de braço ao peito. Mas já tinha levado a equipa às costas até à final.

O MOMENTO: Paulinho karateca para a final

Com o jogo a aproximar-se do fim e a equipa visivelmente nervosa, um golpe de karaté foi a estocada final. No nervosismo e na decisão do vencedor da partida. O cruzamento de Nuno Santos é meio golo, mas a finalização de ponta de lança. Mesmo que ele seja muito contestado.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Santos

Sem Porro em campo, o jogo do Sporting desenvolveu-se quase sempre pelo corredor esquerdo e pelos pés de Nuno Santos. Ameaçou com um remate rasteiro, assistiu de forma perfeita Paulinho falhar, e foi ele quem descobriu Pote para este assistir Paulinho no lance que valeu o 1-0. Foi também daquele pé esquerdo que saiu o cruzamento para o segundo golo do avançado. Foi o melhor em campo. Mesmo que saia Paulinho como figura.

Ricardo Esgaio

Não jogava há mais de um mês, desde a goleada ao Sp. Braga nos quartos de final desta Taça da Liga, e não era titular há quase três meses, na derrota em Arouca para a Liga. Foi aposta surpreendente de Amorim e cumpriu. Aos 67m ficou perto do golo, mas viu Thiago defender o seu remate em esforço. Saiu depois aos 77m.

Alan Ruiz

Só aquele cruzamento para o golo de Dabbagh, de trivela, com o pé esquerdo, já teria valido o bilhete para esta meia-final da Taça da Liga. Tentou repetir a graça aos 72 e pouco depois quase marcava de canto direto. O argentino está de volta aos bons momentos e o Arouca tira bom proveito disso. Qualidade nunca lhe faltou.