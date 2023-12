O Sporting carimbou a passagem à final four da Taça da Liga este sábado, ao vencer por 2-1 na visita ao Tondela, no último jogo do Grupo C.

Daniel Bragança (17m) e Paulinho (32m) marcaram para os leões, enquanto Hélder Tavares (76m) reduziu para o conjunto da II Liga.

O Sporting termina o grupo na primeira posição, com seis pontos, à frente de Farense e Tondela, com três e zero, respetivamente.