Por Mariana Rebelo Silva

O Sporting venceu este sábado o Tondela, por 2-1, e garantiu o último lugar na Final Four da Taça da Liga. Casa cheia, em Tondela, com quase cinco mil adeptos adeptos nas bancadas, para uma boa exibição dos leões na primeira parte, com destaque para Daniel Bragança, que abriu o marcador e fez ainda uma assistência de calcanhar. A equipa de Ruben Amorim desligou na segunda parte, o Tondela ainda reduziu, mas nunca colocou em causa a qualificação da equipa da Liga.

O Sporting entrou dominador e a primeira oportunidade de golo aconteceu logo aos 5 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Paulinho, de cabeça, a desviar ao primeiro poste e a levar a bola à barra. Mais dois minutos e Daniel Bragança rematou de fora da área para defesa, tranquila, de Ricardo. Os leões atacavam por todos os lados e Nuno Santos também tentou surpreender com um remate à entrada da área, na sequência de um canto, mas a bola sofreu um desvio em Gonçalo Inácio e passou ao lado.

O Tondela estava obrigado a vencer por uma diferença de dois golos para ambicionar chegar à Final Four, mas faltou capacidade de chegar com perigo à área de Israel. Eram os leões que tinham a bola e que mandavam no jogo até ao primeiro golo. Foi Daniel Bragança que desbloqueou o marcador, à passagem do minuto 17. À entrada da área, controlou com o peito e finalizou, de pé direito, e de forma acrobática, sem hesitar. Excelente combinação do setor atacante leonino, com Hjulmand, Paulinho e Nuno Santos na jogada.

Paulinho, outra das novidades no onze de Amorim, assinou o segundo golo do Sporting, aos 32 minutos, em mais uma excelente jogada do ataque leonino. Combinação do avançado com Daniel Bragança que devolveu de calcanhar, para o remate certeiro para as redes de Ricardo Silva.

Paulinho podia ter bisado ainda antes do intervalo, com um remate de cabeça, mas a bola saiu para as mãos de Ricardo.

Com o Sporting com uma elevada posse de bola, que chegou a rondar os setenta por cento, o primeiro remate do Tondela surgiu apenas aos 39 minutos, com Daniel dos Anjos a rematar ao lado da baliza.

Leões levantam o pé e Tondela reduz

Já na segunda parte, o Sporting continuou a dominar o jogo, com mais posse de bola e mais jogadas de perigo, mas com um ritmo bem mais baixo. Luan Farias conseguiu chegar mais uma vez à área leonina, aos 56 minutos, mas o remate saiu-lhe com pouca força.

Eduardo Quaresma e Dário Essugo foram, depois, a jogo, já depois da hora de jogo e o médio também esteve perto de marcar. Trincão disparou rasteiro para defesa segura de Ricardo Silva. Minutos depois, foi a vez de Paulinho tentar outra vez a sua sorte, para mais uma grande defesa de Ricardo Silva!

O Sporting ia ameaçando o terceiro golo... mas quem marcou foi o Tondela, por Hélder Tavares, aos 76 minutos. António Xavier cruzou, Matheus Reis deixou a bola passar já na área e Hélder Tavares, em desequilíbrio, marcou com um pontapé acrobático. Um golo que não colocou em causa a superioridade dos leões que ainda voltaram à carga.

No minuto seguinte, Trincão rematou ao lado, já com Ricardo batido, enquanto, à passagem do minuto 82, Nuno Santos fez o inacreditável, ao rematar, de baliza aberta, completamente ao lado, depois de uma jogada belíssima, de Paulinho, pela direita.

O Tondela não atirou a toalha ao chão e a oportunidade do empate surgiu aos 86 minutos, com Rui Gomes a ganhar uma bola, no lado esquerdo, e a rematar à malha lateral da baliza de Israel.

O Sporting, segue, assim, mais uma vez, para a Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sp. Braga, na primeira meia-final, em Leiria, a 23 de janeiro de 2024.