Sporting e Benfica disputam no sábado, em Leiria, a Taça da Liga de 2021/2022. O dérbi lisboeta acontece na final da competição pela segunda vez e quase 13 anos depois da primeira, a 21 de março de 2009, ganha pelo Benfica no desempate por grandes penalidades.

Essa final, no Estádio do Algarve, tinha Paulo Bento no comando técnico do Sporting e Quique Flores ao leme do Benfica. Os leões adiantaram-se aos 49 minutos de jogo, por Bruno Pereirinha, mas sofreram o 1-1 ao minuto 75, por José Antonio Reyes, na sequência de uma célebre expulsão de Pedro Silva, num lance com Di María, em que não cortou a bola com o braço, mas sim com o peito.

O Benfica ganharia no desempate por penáltis por 3-2 e, na cerimónia de entrega de medalhas e do troféu, Pedro Silva chegaria a rejeitar a medalha ao peito, tendo-a atirado para o meio do relvado, em Loulé. O lateral-direito do Sporting chegou mesmo a encostar o peito ao árbitro Lucílio Baptista devido ao lance capital do dérbi.

Dessa final para esta resta apenas um nome a repetir presença. E é fácil de perceber quem é. Por outro lado, infelizmente, há um nome que já não está entre nós. Já outros ainda seguem a jogar futebol e os que já terminaram a carreira tanto seguiram ligados à bola, como também optaram por caminhos diferentes na vida. O Maisfutebol foi à procura da atualidade de todos e apresenta-lhe tudo neste artigo especial dedicado ao duelo entre Sporting e Benfica.

Veja, na galeria associada, o que é feito dos 36 nomes da final da Taça da Liga de 2009.