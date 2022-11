André Narciso será o árbitro do Benfica-Penafiel, jogo da 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, confirmou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O juiz da AF Setúbal terá Paulo Brás e Vasco Marques como árbitros assistentes e Paulo Barradas como 4.º árbitro. O VAR será Iancu Vasilica, auxiliado por Bruno Esteves

O jogo entre águias e penafidelenses está marcado para sábado a partir 20h45.

O Benfica está nesta altura na liderança do Grupo C com três pontos, os mesmos do que o Moreirense. Penafiel e Estrela da Amadora ainda não pontuaram.